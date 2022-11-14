Master yüzücüler Datça’da yarıştı

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Mehmet ÇİL / DATÇA, (DHA) – Master yüzücüler, Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda buluştu. İzmir Yüzme Kulübü Marathon Masters tarafından Datça’nın Palamutbükü plajında gerçekleştirilen maratona, Türkiye’nin dört bir yanından 25 yaş üstü 110 yüzücü katıldı. Palamutbükü sahilinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde; 1,5, 3 ve 5 kilometre mesafede üç ayrı parkurda gerçekleştirilirken yarışı 12 ayrı yaş grubunda dereceye giren yüzücüler madalya ile ödüllendirildi.

Marathon Masters Kulüp Başkanı Turgut Esen, 2016 yılında kurulan kulüpte 80 master sporcunun üye olduğunu söyledi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde açık su yüzme yarışları düzenlediklerini ifade eden Esen, “Datça’da bu yıl ikinci kez Palamutbükü’nde bir organizasyon düzenledik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel bir katılım oldu. Uzun, orta ve kısa parkurda toplam 110 yüzücü, güneşli ve çok güzel bir havada kulaç attı. Gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarından olmasını bekliyoruz” dedi.

MASTER SPORCULAR MEMNUN KALDI

Yarışa Ankara’dan katılan 66 yaşındaki Zeki Özbay, “Bu yıl ilk kez 5 bin metre yarışlarına katılıyorum. Dün sabah denize girip antrenman yaptık. Gayet güzel ve tam yüzülecek bir hava var” dedi.

Ankaralı bir başka yüzücü 49 yaşındaki Banu Akyel ise Datça’da ilk kez bu mevsimde bir yüzme yarışına katıldığını belirtip, “Çok güzel bir deniz var ve hiç dalga yok. Adeta havuz gibi. Güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yüzücülerin ısınma hareketlerinden görüntüler

-Zeki Özbay’ın açıklamaları

-Banu Akyel’in açıklamaları

-Palamutbükü’nde yarışın startı verilmesinde

-Yüzme yarışından görüntüler

-Turgut Esen’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)