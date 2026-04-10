Genel kurulun gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan yönetim boşluğu, dernek içinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Süreçte dernek üyesi Ali Rıza Aral, yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyım atanması talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, dernek faaliyetlerinin tıkanması ve genel kurulun yapılamaması gerekçeleriyle Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne geçici kayyım atanmasına hükmetti. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nde bundan sonraki sürecin, mahkeme tarafından görevlendirilecek kayyım yönetimiyle şekillenmesi bekleniyor.