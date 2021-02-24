Maslak’ta trafiği kilitleyen kaza

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- SARIYER’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak yan döndü. Kaza yapan otomobile vurmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarptı. Yaşanan kazalar nedeniyle Maslak-Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Harp Akademileri önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslaktan Beşiktaş istikametine giden 34 VG 2242 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan döndü. Kaza yapan sürücü yaralandı. Kazaya karışmak istemeyen iki otomobil de kaldırıma çarparak kaza yaptı. Yaralı sürücü için olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ağaca vurarak yan dönen otomobil nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.