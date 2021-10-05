Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, grip mevsimi ve Covid-19’un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade ederek, “Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki, dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir” dedi.