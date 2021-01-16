Maskesiz keşif yaptı, ardından maske takıp balkondaki masayı çaldı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da kimliği belirsiz bir kişi, bir apartmanın giriş dairesindeki balkon masasını çaldı. Şüphelinin olay öncesi sokakta keşif yapıp, ardından tanınmamak için cerrahi maske takıp masayı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında zorunlu olan maskeyi takmadan bölgede dolaşıp, keşif yaptı. Ardından bu kişi, apartmanın otopark kapısını eliyle itip açtı. Buradaki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, cerrahi maskeyi takıp, apartmanın giriş dairesi balkonundaki masaya yöneldi. Şüpheli, üzerini boşalttığı masayı alarak kaçtı.

Şüphelinin sokakta maskesiz keşif yapıp, ardından apartmana girerek maskeye takıp masayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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