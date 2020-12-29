Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, maskesiz dolaşan esnaf Ömer Ş., koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin uyarısının ardından iş yerine girip maskesini taksa da ceza yemekten kurtulamadı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, şehrin en işlek yerleri olan Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Ekipler, Spor Sokak üzerinde pasaj içinden çıkan ve maske takmayan bir kişiyi gördü. Esnaf olduğunu söyleyen Ömer Ş.’ye polis, “Neden takmıyorsunuz maskenizi? Esnaf olmanız maske takmayacağınız anlamına gelmiyor. Sizin maskesiz dolaşmanız buradaki birçok insanın hayatını tehlikeye atmanız demek. Maskesiz dolaşmak yasak bunu biliyorsunuz” dedi. Ömer Ş. daha sonra ayakkabı mağazasından maskesini alarak geri dönse de 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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