Tüm dünyada etkili olan koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven kullanımı oldu. Salgının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte maske kullanımı konusunda tam bir görüş birliği yoktu.Uzmanların bir kısmı maskeyi herkesin takmasının gerektiğini savunurken bir kısmı da sadece sağlık personelinin ve hastaların takmasının yeterli olacağını belirtiyorlardı.

Ülkemizde görülen vaka ve ölü sayılarıyla birlikte maske takmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle pazar yerleri ve insanların toplu olarak bulunduğu tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Operatör Doktor Mücahit Pehlivan, Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı daha ilk günlerde gazetemize yaptığı açıklamada herkesin maske takması gerektiğini belirterek şunları söylemişti

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maskeyi hastalığı taşıyan ya da taşımayan herkesin takması gerekiyor. Maskenin %30 koruyuculuğu olduğu belirtiliyor. %30 koruyuculuk özelliği veren bir ürünün kullanılmaması durumu söz konusu olamaz. Maske ya da eldivenin %1 koruyucu özelliği olsa dahi kullanılması gerekmektedir”.

Pehlivan, ayrıca bilinçsiz şekilde maske ve eldiven kullanımının kötü sonuçlara yol açmaması için tıbbi atık kutularının oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtmiş ve insanlar maskelerini ve eldivenlerini sokaklara,toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara ve normal çöplere atarlarsa toplum sağlığı açısından çöplükler bir bulaş yeri haline gelebilir uyarısında da bulunmuştu

Bizlere düşen görev de bu önemli uyarıları dikkate alarak hijyen kurallarına sıkı şekilde uymak, mümkün olduğunca sokağa çıkmamak, sokağa çıkarsak da fiziki mesafeye dikkat ederek mutlaka maske takmak olmalıdır.

Eldiven kullanımında risk bulunduğunu belirten Türk Tabipler Birliği de şu uyarıları yapıyor

* Covid-19’un yayılımını önlemek için el temizliğine dikkat edilmelidir. Kovid-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır.

Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır.

Temas, mesafe ve izolasyona dikkat edelim,

Evde Kalalım