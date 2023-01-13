MASFED: Noter araç satış sözleşmesi yüzde 122 arttı

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İkinci el araç satışında noterde yapılan satış sözleşmesinin yüzde 122 artması sektörde tepkiye yol açtı.



Geçtiğimiz yıl zor bir sene geçiren otomobil sektörü, yeni yıla noter harçlarına gelen fahiş zam ile uyandı. Noterde gerçekleşen İkinci el araç satış sözleşmesi yeni yılda yüzde 122 zamlandı.

Sektörde tepkiyle karşılanan bu artışla ilgili açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye’nin her yerinden tepkiler geldiğini belirterek artışın zaten zor durumda olan motorlu araç satıcıları için de, fiyatlara yansıyacak artışın vatandaşlar için de ciddi yük teşkil edeceğini ifade etti.

Noterlerde 1 Ocak 2023 itibariyle uygulanmaya başlayan artışın 420 TL’den 932 TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Erkoç şu bilgileri verdi:

“Gelişmiş ülkelerde araç alım satımının beyana dayalı olduğundan e-devlet sistemi gibi sistemler üzerinden ücretsiz olarak yapıldığını, ülkemizdeki noter uygulamasının da tamamen ek yük getiren bir uygulama olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kaldı ki noterlere oldukça yüksek meblağlar ödeniyorken bu yıl yüzde yüzün üzerinde bir artışla bu yük daha da artmış bulunuyor. 70 ilde faaliyet gösteren motorlu araç alım satım dernekleri tarafından da Federasyonumuza ciddi şikayet ve tepkiler yağmakta… “

Noter harçlarında geçen sene de çok fahiş artışlar yaşandığının ve çözüm noktasında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erkoç, ‘’Federasyon olarak Adalet Bakanlığımız ile de görüştük. Geçmiş dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın noterlerin oto satışlarından çıkarılması yönünde çalışmaları da olmuştu. Tekrar bu çalışmaların gündeme gelmesini talep ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Federasyona bağlı il derneklerinin başkanları da söz konusu zamlarla ilgili tepkilerini dile getirdi:

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel:

‘’Biz ikinci el otomobil satıcılarının yükümlüsü olduğu yönetmelik itibariyle araç alımlarında zorunlu tutulan ekspertiz ücretleri, alım/satım bedelleri, MTV ücretleri, araç muayene ücretleri ve en önemlilerinden biri olan aç kapa sigorta gibi giderlerin artması meslektaşlarımız üzerindeki gider yüklerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Elbette zam oranlarının mevcut şartlar doğrultusunda belirlenmesine rağmen, gelinen noktada yapılan %122 zam, giderleri ciddi ölçüde etkileyen etmenler arasında meslektaşlarımızın karşısına çıkmaktadır.

Bu konular hakkında ticari olarak kayıt altında otomobil alım satımı yapan, yetki belgesi sahibi ve yönetmeliğe tabi olan meslektaşlarımıza hem sektörümüzün standartlarını yükseltmek hem de bu konularda daha sürdürülebilir çalışma ortamı yaratmak adına 2. El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği’nde bazı düzenlemelere gidilebileceği ve bu tür mali konularda birtakım teşvikler sağlanabileceği kanaatindeyiz.’’

Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan:

‘’Araç satışlarında noter ücretlerine %122 zam yapılması bu sektörü meslek edinmiş yetki belgeli motorlu araç satıcılarını zor duruma sokmuş olup ciddi maliyet yükümlülüğü getirmiştir. Zaten gelişmiş ülkelere bakıldığında araç devir işlemlerinde noter zorunluluğu yoktur. Bizim de sektör temsilcileri olarak talebimiz e-devlet üzerinde güvenli bir şekilde yetki belgesine sahip tacirlerin devir işlemleri belli harç ve vergileri ödeyerek yapabilmemiz yönündedir. Böylelikle noterler devreden çıkarak işlemler daha hızlı, daha güvenli olacaktır. Tabii ki bu sistem de bir denetim mekanizmasına bağlı olarak çalışmalıdır. Teknolojinin bu kadar hızlı ilerleyişinden sektör de payını almış olacaktır.’’

Kayseri Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Mustafa Yurdakul:

‘’10 yılı aşkın zamandır noter harçlarının yüksek oluşundan şikayet ediyorduk şimdi de çok fahiş bir artışla karşı karşıya kaldık. Derneğimize bağlı esnaf arkadaşlarımız sürekli arıyor ve şikayetlerini dile getiriyor. Biz de Federasyonumuzun ilgili her yere müracaatlarını yapacağını ve esnaflarımızın tepkilerini ileteceğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız motorlu taşıtlar vergisini nasıl yüzde elli indirdiyse bu konuda da adım atılabilir diye düşünüyorum.’’

Çanakkale Oto Emlak Komisyoncuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mert Öztürk:

‘’Aşırı yükselen noter harçları konusunda gereken adımlar atılmalı. Mevcut durumda zaten sıkıntılar yaşanıyor. Yetki belgesi sahibi esnaflarımızın ayrıcalıkları olması gerekiyor aksi halde yetki belgesi sahibi olmayan işletmeler daha da çoğalacaktır. İlimizde, Çanakkale’de örneğin kayıtlı, yetki belgesi sahibi esnaflardan daha çok kayıtsız işletmeler bulunuyor. Bu duruma el atılması gerekiyor.’’

Konya Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Abdullah Acıbadem:

‘’Bizler noter harçlarına gelen bu yüksek artışı çok fazla buluyoruz. Bununla birlikte yetki belgesi alan esnafa yetki belgesi karşılığında çözüm uygulamak lazım. Federasyonumuz çalışmalar yapıyor, ayrıca biz Konya ili olarak Bakanlığa yeniden dosya gönderiyoruz.’’