Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM’de, yerde yemek yediler

Tolga TAHÇI- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da ‘gel- al’ hizmetine geçildi. İzmir’de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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