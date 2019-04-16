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16 Nisan 2019
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COCUKLAR TARAFINDAN COK SEVILEN MASA ILE KOCA AYI, YENI MUZIKAL SOVLARI ILE TURKIYE’DE ILK KEZ TRUMP AVM’NIN COCUK KATI SAHNESINDE OLACAK. 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE COCUK BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA TRUMP AVM’DE COCUKLARLA BULUSACAK OLAN MASA ILE KOCA AYI, SARKILAR SOYLEYIP DANS EDECEK.(ISTANBUL-DHA)
Kültür-Sanat Haberleri

Maşa ile Koca Ayı’dan 23 Nisan Konseri

Editör Editör

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ÇOCUKLAR tarafından çok sevilen Maşa ile Koca Ayı, yeni müzikal şovları ile Türkiye’de ilk kez Trump AVM’nin çocuk katı sahnesinde olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM’de çocuklarla buluşacak olan Maşa ile Koca Ayı, şarkılar söyleyip dans edecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini çocuklar için sergileyecek olan Maşa ile Koca Ayı, yepyeni şarkılarını çocuklarla birlikte söyleyecek, hareketli danslarını çocuklarla birlikte yapacak. Çocukların Maşa ile Koca Ayı’yla fotoğraf da çektirebilecekler.

20-23 Nisan tarihleri arasında her gün gerçekleşecek konser, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde olmak üzere günde 4 seans olarak sahnelenecek.

Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen dünyaca ünlü yapımın yeni şovu tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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