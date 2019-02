View this post on Instagram

After 15 years in 🇸🇰National team i have decided to retire from international football!it was always a pleasure and honour to wear Slovakian shirt and im extremly proud to captained my country!it was a hard decision to do, because im leaving my second family,but we can not stop the time and at age of 34 its time to leave the space for other players. I would like to thank to all my team mates,coaches and technical staff ive been working with… Also big thanks going to our fans,for their support throughout all years! Im leaving the team but my thoughts will always be with you guys and i will support you with same power ive been fighting for our jersey on the pitch!i wish you good luck for the future! Memories will be in my heart forever❤️ 🇸🇰Po 15tich rokoch som sa rozhodol ukoncit svoje posobenie v reprezentacnom muzstve!nebolo to lahke rozhodovanie,zvazil som vsetky pre a proti a dospel som k nazoru ze prisiel cas na to aby som prenechal miesto pre inych hracov! Bolo pre mna ctou byt sucastou muzstva po taky dlhy cas a som hrdy na to ze som mal moznost byt kapitanom muzstva a viest ho na takom velkom podujati ako su majstrovstva europy! Chcel by som sa podakovat vsetkym spoluhracom,trenerom,technickemu a lekarskemu stabu ❤️ taktiez by som rad podakoval nasim fanusikom za ich podporu pocas vsetkych zapasov.Navzdy mi zostane v pamati hlavne to,ked tisice nasich fanusikov spievali Macejka na rozcvicke pred zapasom s Anglickom na ME..este teraz mi pri tej spomienke naskakuju zimomriavky!!! Tak isto ako som za muzstvo bojoval na ihrisku tak mu budem dalej drzat palce aby nielen nastavajuca kvalifikacia bola uspesna ale aj v buducnosti aby prinasali radost NAM fanusikom! Spomienky navzdy zostanu v mojom srdci ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰