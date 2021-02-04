Martılar askıda eğitim yapıyor

Bir avuç veteran, ülkenin bütün ihtilallerini görmüş, Kadıköy Maarif Koleji mezunu #MartıDemokratikDüşünceGrubu’nu sanal ortamda kurarak yaklaşık onbeşbin mezunun (https://www.youtube.com/watch?v=C_YYUNBzwwM) sesi olmayı amaçlıyor.

Onlardan biri Tufan Karaca ASKIDA EĞİTİM yapıyor. “ASKIDA EĞİTİM”, Türkiye’de 18-35 yaş arasında bulunan 7.940.000 öğrenci, 1.350.000 işsiz üniversite mezunu ve iş bulma umudunu yitirmiş (4 yıl ve uzun süredir iş aramayı bırakmış) 253.000 mezun ile ülkesine pozitif bir bakış açısı ve değer katacak davranışları geliştirmek üzere harekete geçen bir sosyal inovasyon projesidir.Manifestosu: “Hayatı akışında deneyimletmek için yola çıktı. Coğrafyanın kader olmadığını kanıtlamak adına “talep” edenin eşit eğitim ve deneyim kazanması için bir eko sistem geliştirdik. İş insanları ve şirketler askıya eğitim koyuyor. On binlerce öğrenci ve iş arayan mezun askıdan eğitim alıyor. Sosyal duyarlılığı yüksek şirketler sponsor olarak destek veriyor. Üniversiteler ile şirketler arasında nitelik geliştirici bir köprüyüz.



Hikayemizin başrol kahramanları Z kuşağının tutkulu gençleri, bilgi, emek ve deneyimlerinin % 1’ini bağışlayan eğitmen, mentör, koç , iş insanları ile gelirinin % 1’ini sosyal projelere bağışlayan şirketler. Bu bir eylem çağrısıdır. Şimdi ve burada harekete geçiyorsan katıl bize! Hikayenin baş rolü olmaya var mısın?”…

ASKIDA EĞİTİM ’in “yabancı konuşmacılar” etkinliğinin ilk gününde BART VANDERHAEHEN’in çok keyifli ve öğretici “Örgütlerde İşbirliği İçerisinde Problem Çözme” başlıklı konuşmasını yaptı.

: https://zoom.us/rec/share/SRmUXmC0r27f7j6jrDFjRvthKalb-QxpLH32_Hw7CQ-GojHL1EiMPz38rvGXz_xW.5J-g39CDwNkLud1J

Bart’ın, örgütlerin başarısı için “akış” ve “akışı yakalamak” görüşü hem çok ilginç hem de çok doğru. Özellikle “okullarda öğretmedikleri” dediği kısımdaki sosyal yaklaşımların örgütler bazındaki uygulamalarını dinlerken sosyal teorilerle işletme konularının ne kadar iç içe olduğunu, tutucu – ilerici sosyal ve siyasi kavramları ile eski ve yeni yönetim anlayışlarının ne kadar yakın olduğunu hatırlamamak elde değildi. Bart’ın konulara yaklaşımı çok güzel örneklerle desteklendiği için konu hem yöneticilere hem de öğrencilere çok rahat bir şekilde aktarıldı.

Toplantının diğer etkileyici bir yadı da izleyici sayısının 347’ler dolayında olması ve her izleyicinin baştan sona ilgi ile dinlemesiydi. Bu sayı zaman zaman 500’leri çok geçiyor, geçenlerde TUSİAD’ın “Dijital Türkiye Konferansı” vardı, başlık çok güzeldi, “Oyunun kuralları değil, kendisi değişti”. Katılımcı sayısı max 530 dolaylarında oldu. Askıda Eğitim, Ağustos ayından bugüne kadar, 61.700 gence, 65 eğitmen ile 246 ücretsiz eğitim vermiş. Faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için, şirketlerin ihtiyacı olan iç eğitimleri, konuşmacı hocalarımızdan biri veya bir kaçı tarafından, uygun ücretle, gelirlerin büyük bir kısmının Askıda Eğitim Projesine ayrıldığı şirket içi özel eğitimler de veriyor. Bu akşam ki Roné de Beauvoir“dan sonra, Çarşamba günü Elizabeth Davis, Cuma günü de Jason Korman konuşacaklar. Karl Popper’un dediği gibi;“Ben yanlış olabilirim, sen doğru olabilirsin, biraz gayret etsek birlikte gerçeğe yaklaşabiliriz.” diyorlar.