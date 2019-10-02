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      Yaşam Haberleri

      Ankara’da fuhuş operasyonu

      Editör -
      Ankara'da 5 katlı binayı geneleve çevirip 30 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan...
      Yaşam Haberleri

      Roma dönemi ‘AYRILIK’ figürüne 50 bin ziyaretçi

      Editör -
      Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemi 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.
      Yaşam Haberleri

      Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

      Editör -
      Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Ericik mezrası sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefonla konuşmak için tepelere ve kayalara çıkarak yapabiliyor....
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      Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor

      Editör -
      MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki...
      Eğitim Haberleri

      Mars’ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini Bakan Ziya Selçuk’un elinden aldı

      Editör -
      Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim...
      Güncel Haberler

      Define ararken göçük altında kalan genç

      Editör -
      Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
      Güncel Haberler

      Karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

      Editör -
      Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa...
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