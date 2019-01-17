Sanat dünyasının gündeminden düşmeyen ‘patlamış mısır krizi’ni değerlendiren Prof. Mehmet Birkiye, Mars Grup’un “tüm post-kapitalistler gibi ‘hiç satmak’ niyetinde” olduğunu söyledi.

Sahne sanatlarının duayen isimlerinden, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, Mars Grup ile Cem Yılmaz arasında başlamış olan ve Yılmaz Erdoğan ile Şahan Gökbakar’ın da destek verdiği ‘mısır krizi’ni değerlendirdi. Mars Grup’un beyaz perde biletine patlamış mısırı da eklediği kampanyasını “Bunun sonu yok. Mars Grup buna tuvalet, müzik, fuayedeki aynalar gibi kalemlerin de kullanımını ilave ederek yapımcıların hakını iyice küçültebilir” diye açıklayan Prof. Birkiye, “Mars’ın istediği esasen bütün post-kapitalistler gibi ‘hiç’ satmak” dedi.

“GENÇLER ‘KEYFİMİZİ KAÇIRDINIZ’ DESELER YERİDİR”

Filmlerini vizyondan çeken isimlerin, beyaz perde seyircisinin, özellikle de gençlerin keyifle izlediği adlar olduğunu vurgulayan Prof. Birkiye, “Gençler bu açından ‘keyfimizi kaçırdınız’ deseler yeridir. İşin daha trajik tarafı, yapımcıların da filmlerini geri çekmekten diğer yapabilecekleri pek bir şey yok” diye konuştu. Mars Grup’u yakın geçmişte güney Koreli bir firmanın satın aldığını hatırlatan Prof. Birkiye, “Koreliler de Mars Grup için ödediği fiyatı yapımcıdan ve seyirciden çıkarmaya çalışıyor. Anladığım kadarı ile de çok yüksek bir fiyat ödediklerini düşünüyorlar. Herhalde bundan yapımcıları ve seyirciyi sorumlu tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

“OLAN BAĞIMSIZ SİNEMAYA OLUR”

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi isimlere yenilerinin eklenmesini beklemediğini kaydeden Prof. Birkiye, Mars Grup ile alakalı ‘tekelleşme’ iddialarına da değinerek “Tekelleşmeye çalışmanın bir iddia olduğunu düşünmüyorum. Bence bu gerçeklik fakat tabi ki buna yarış Kurulu karar verir. Bizim yargılarımız kişiseldir. Öte taraftan bu konudan en çok hasar görecek alan da bağımsız beyaz perde olacaktır. Yönetmen onur Ünlü’nün ‘Yapımcılar biz aynı dertlerden mustaripken hiç oralı olmadı’ söylemi bu açıdan sonuna kadar haklı. Sistem hiçbir zaman bağımsız sinemayı bir parametre olarak değerlendirmedi” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yasal düzenleme mesajını da pozitif gördüğünü vurgulayan Prof. Birkiye, “Bu cins fiyat oyunlarına ve tekelleşmeye izin vermeyen bir yasa hazırlanmalı. Ayrıca bu yasa bağımsız beyaz perdenin haklarının da gözetirse Türkiye sineması için çok yararlı olacağı kanısındayım” diye konuştu.

“YENİLERİN ÇIKMASINA CEM YILMAZ ENGEL Mİ OLUYOR?”

Mars Grup Kurumsal İletişim direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz eğer olmazsa diğer Cem Yılmaz’lar çıkar” açıklamasına mana veremediğini vurgulayan Prof. Birkiye, “Cem Yılmaz yeni birilerinin çıkmasına engel mi oluyor? Ya da Sayın Aslı Irmak Acar’ın tanıdığı Cem Yılmaz aynı birileri mi var? Ya da Aslı Hanım yeni Cem Yılmaz’lar yaratmanın bir yolunu mu buldu? Yoksa Cem Yılmaz hiçbir şeydir. Onu var eden bizim gibi beyaz perde işletmecileridir. İstersek meblağ diğerini var ederiz. Kendi beğenisi olmadığı için Türk seyircisi de bizlere uyar mı demek istiyor, bilemedim” dedi.

Cinemapink ve Avşar Sinemaları’nın Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’a yönelik “Mars Group yüzde 44 ise geri kalan da yüzde 56’yı temsil ediyor. Gelin ne isterseniz verelim, filmlerinizi bizim salonlarda gösterime sokun. Seyirciyi cezalandırmayalım” şeklindeki teklifi hakkında “Bunu benim değil yapımcıların değerlendirmesi gerekir. ancak eğer bu bir yarış mücadelesi değilse makul karşılanabilir. fakat şu soruya karşılık vermek kaydıyla: sebep şimdiye kadar beraber çalışmadılar?” diyerek sözlerini tamamladı.