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Ana Sayfa Güncel Haberler Marmaris’teki yangında 5’inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
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Çaldığı elektronik eşyaları sattı, parayı sayarken görüntülendi
Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA’da bir evden elektronik eşya çalan Mert B. (21), yakalandı. Mert B.'nin çaldığı eşyaları bir iş yerine, 5 bin TL'ye...
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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...
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Üniversite tercihine Çankaya desteği
Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği verecek. Karacan Akademi iş birliği ile yapılacak tercih destek hizmeti, 6-13 Ağustos günlerinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Üniversite adayları, 5 Ağustos'tan itibaren 458 89 00 / 1841 numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.