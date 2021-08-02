Marmaris’teki yangında 5’inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği verecek. Karacan Akademi iş birliği ile yapılacak tercih destek hizmeti, 6-13 Ağustos günlerinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Üniversite adayları, 5 Ağustos'tan itibaren 458 89 00 / 1841 numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.