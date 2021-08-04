Marmaris’teki yangın 7’nci günde; Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi/ Ek fotoğraflar

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de bir kısmı boşaltılmış olan 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi...