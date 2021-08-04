Marmaris’teki yangın 7’nci günde; Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi/ Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Marmaris’teki yangın 7’nci günde; Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye...
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Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (15)
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA Manavgat ilçesinin batı tarafındaki Çardak Mahallesi ile Beydiğin Mahallesi arasındaki ormanlık alan büyük ölçüde yanarken, Beydiğin'deki yerleşim alanlarına orman ve...
Güngören’de 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Öldürülen üniversiteli Azra’nın ablasından ‘Ablam huzurda mısın’ paylaşımı (2)
DHA, VAHŞİ CİNAYETİN İŞLENDİĞİ DAİREYİ BULDU DHA muhabirleri, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü Konyaaltı ilçesindeki daireyi bularak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşularıyla konuştu. Komşuları,...