Marmaris’teki orman yangınında 2’nci gün; 1 ölü (3)

MARMARİS YANGININDA YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin Asparan mevkiindeki Hisarönü Mahallesi’ne yaklaşması üzerine Marmaris- İçmeler yolu 1 saat ulaşıma kapatıldı. Ayrıca, alevlerin tehdit ettiği bir diğer mahalle olan dünyaca ünlü turistik Turunç Mahallesi’nde yaşayanlar tedbir amaçlı evlerini boşaltmaya başladı. Asparan’da yoğunlaşan alevler evleri ve işyerlerini tehdit edince, ekipler halktan yardım istedi. Ellerine kazma ve kürek geçiren vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak yangın bölgesine koştu. Birçok kişi, alevlerin ilerlemesini engellemek için kuru otları kazıdı. Ekipler, vatandaşlara fedakarlıkları için teşekkür etti. Ekiplerin müdahalesinin arından alevlerin önünün kesilmesinden sonra 1 saat süreyle kapalı kalan Marmaris- İçmeler yolunda trafik tekrar normal seyrine döndü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan yangına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD)açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35’inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

‘374 PERSONEL GÖREV BAŞINDA’

AFAD’dan yapılan açıklamada yangında görev yapan personele ilişkin ise şu veriler paylaşıldı; Marmaris Armutalan, İçmeler Mahallelerindeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve STK’lardan toplam 374 personel, 5 helikopter, 41 arazöz, 15 su tankeri, 8 iş makinası, 15 ambulans, 3 araç ve 15 UMKE ekibi ile müdahale edilmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu itfaiyelerinden 114 personel ve 19 araç sevk edilmiş, Denizli Büyükşehir itfaiyeden 1 arazöz, 1 su tankeri, 112’den 9 personel ve 3 ambulans bölgede görev almıştır” denildi.

HALK YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Öte yandan Marmaris halkı, söndürme çalışmalarına katılan personellere yardım etmek için seferberlik başlattı. Alevlerin yoğunlaştığı Asparan mevkiinde, çiftçi İsmail Şahin, traktörü ve römorkunu yardım standı haline getirdi. Birçok vatandaş da bu bölgeye, bisküvi, meşrubat, su, kurabiye, pizza, soğuk sandviç gibi yiyecek ve içecek malzemesi getirerek, destekte bulundu. Marmarisli çiftçi İsmail Şahin, “Dün akşamdan bu yana bütün alışveriş merkezlerinden burada dağıtmak üzere alışveriş yaptım. Traktörümü, römorkuyla burada söndürme çalışmalarına katılanlara dağıtıyorum. Herkesten buraya yardım yağdı. Destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

‘KAHRAMANLAR ORADA SAVAŞIRKEN, ONLARA YARDIM EDİYORUZ’

Gönüllü yardıma katılan vatandaşlardan Sezer Kılıç ise, şunları söyledi:

“Şu anda gün, birlik ve beraberlik günü olduğu için tüm vatandaşlarımız kenetlenmiş durumda. Herkes, gönlünden kopan, tatlı, tuzlu ne yiyecek maddesi varsa getiriyor. Kahramanlarımız orada ateşle savaşırken, biz de burada elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Davut CAN/Hande NAYMAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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