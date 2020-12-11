Marmaris’te, sörf tutkunları sahilde buluştu

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreyi bulurken, sporcular, rüzgar sörfü yaptı.

Marmaris merkezde, denizde rüzgarla yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Atatürk Caddesi’ndeki 4 kilometre uzunluğunda olan Belediye Halk Plajı’na geldi. Rüzgarın saatteki hızı 35 kilometreyi bulurken, rüzgar sörfü yapan 7 sporcunun metrelerce yükseğe çıktığı anlar, ve uçurtma uçuranlar plajdakiler tarafından ilgiyle izlendi. Rüzgarın son bulmasıyla kıyıya gelen sporcular, eşyalarını toplayarak, sahilden ayrıldı.

Marmaris’te yaşan İtalyan Antonio Del Mastro, “Eşim Türk, onunla birlikte rüzgar sörfü yapıyorum. Sörf için güzel, rüzgarlı havaları görünce ailemle ve diğer arkadaşlarımla hemen plaja geliyoruz. Sörf bir tutku” dedi.

Sörfçü Özlem Banka da “Rüzgarla dans ediyorum. Rüzgarı gördüğümde sahile koşup, hemen anın tadını çıkarıyorum” diye konuştu.

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