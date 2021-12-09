Marmaris’te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde su taşkınlarından dolayı ev ile iş yerleri zarar görenlerin mağduriyetleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve AK Parti yöneticileri tarafından gideriliyor.

Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.30’da başlayan sağanak aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarından yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 65 ev, iş yeri, tarla ve bahçede su baskınlarına neden oldu.

Belediye görevlileri ile bölgedeki birlikten gelen askerler balçıkla kaplanan ev, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaparken, Marmaris İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İlçe Defterdarlık, Kızılay ekipleri ise zarar gören vatandaşların kayıtlarını tutarak ihtiyaçlarını listeledi.

Dün saat 15.00 sıralarında Marmaris İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ekibiyle birlikte mağdur vatandaşların evlerine giderek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur olan ailelere 500 bin lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaştı. Mağduriyeti tespit edilen 193 kişi ile görüşülerek kişi başı 3 bin 500 lira para yatırılacağı ve zarar gören eşyalarının karşılanacağını iletti. Ayrıca acil ihtiyacı olan hijyen malzemeleri dağıtıldı.

KIZILAY KAPI KAPI DOLAŞTI

Marmaris Kızılay gönüllüleri de evleri su taşkınlarında zarar gören ailelere ziyarette bulundu. Ailelerle görüşen Kızılay yetkilileri gıda paketi, su, hijyen malzemeleri ve yemek verdi. Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan, “4 gün önce bir sel felaketi yaşadık. Kızılay olarak aş evi kuruldu. Ailelere sıcak yemek servisi yapıyoruz. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç alıp acil karşılanması gerekenleri teslim ediyoruz. Halkımızın yanındayız. Allah bir daha yaşatmasın birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI KADEM METE AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete beraberinde Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililerle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret etti, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Partili kadınlar acil olarak ihtiyaçlarını belirledikleri 20 aileye gıda paketi, çeşitli giyim eşyaları ile hijyen malzemeleri teslim etti. Marmaris olarak kötü bir süreç yaşadıklarını söyleyen AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, “Pandemi, orman yangınları ve sel felaketi gibi süreçlerden geçtik. Bende İçmeler Mahallesi’nde yaşıyorum. Otel ve işyerlerimi su bastı. İlk etapta balçık ve suların tahliyesi için çalışılıldı. Askerimiz, kamu kurum kuruluşları, belediye, askerlerimiz yaraların kapanması için seferber olmuş durumda. Bakanlığımızla görüştük. Eşyaları zarar gören arkadaşlara ilk etapta temizlik ve gıda yardımı olarak 3 bin 500 lira yardım yapılacak. Eşyaları zarar gören vatandaşlara önümüzdeki günlerde nakdi yardım yapılması için görüşüldü. Devlet büyüktür gereken ne ise el birliği ile yapmaktayız” dedi.

DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

İçmeler Mahalle Muhtarı İbrahim İşler, “İlk günden bu yana burada sel mağduriyetlerin giderilmesi için çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim hanım ile birlikte ev ev dolaşarak tespitler yapıyoruz. Acil ihtiyaçları söyleyerek anında ulaştırıyoruz. Büyük zarar gördük. Allah devletimize zarar vermesin sıkıntıların çözülmesi için herkes çalışıyoruz” dedi.

Filiz Denizelli, “Sahibi olduğum içinde kiracı bulunan evlerime su bastı. Kiracılarım çok mağdur oldu. Kesinlikle kira almayı düşünmüyorum ve yardım etmek için seferber oldum. Sağ olsunlar Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı hep yanımızda. Devletimiz ‘her türlü sıkıntıları gidereceğiz’ dedi. Devletimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

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