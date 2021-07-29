Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre yaklaştı/ Ek fotoğraflar

SELÇUK: OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Telafide Ben de Varım Etkinlikleri’ kapsamında Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler...