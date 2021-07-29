- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İzmirli Azra havuzda şampiyon
İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ genç yüzücü Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 metre yıldızlar kategorisinde şampiyon oldu. İzmir...
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü (2)
SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin’in öldürülmesinin ardından polisin operasyonu ile 4 kişi yakalandı. Polis, operasyon anına ait görüntüleri paylaştı. Baskın...
Güngören’de iki kişi sokak ortasında bıçaklandı
Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de iki kişi, yabancı uyruklu kişiler tarafından sokakta bıçaklandı. Yaralılara ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yaşananlar cep telefonu kamerasına...
Kazada yaralanan Azra Nur’un, hayati tehlikesi var
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan'ın (15) hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza, dün saat...