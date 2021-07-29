Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraf

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bagaj kısmına gizlenen ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs...