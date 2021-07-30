Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (9)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak. Daha çok vaka oldukça daha çok kişi ile temas edince hızlı artış görebiliriz, gidişat öyle görünüyor. Bunu engellemenin tek yolu, aşı" dedi.