Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü/ Ek fotoğraf

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Ana Sayfa Güncel Haberler Marmaris’te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü/...
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