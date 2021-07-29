Marmaris’te korkutan orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.05’te yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris’te geçen 27 Haziran’da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

MSB’DEN AÇIKLAMA

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MSB: Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır” denildi.