Marmaris’te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Marmaris’te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek...
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