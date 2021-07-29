Marmaris’te korkutan orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı/ Ek fotoğraflar

Burhan CEYHAN/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, önceki gün gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi...