Marmaris’te kısıtlama öncesi güneşli havanın tadını çıkardılar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı görenler sahil yolları ve plajları doldurdu. Denize girenler ve güneşlenenler şubat ayında yazdan kalma havanın keyfini çıkardı.

Marmaris’te bir süredir etkisini gösteren sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 25 derece, deniz suyu sıcaklığının 14 ölçüldüğü ilçe merkezinde vatandaşlar, sahil yolu ile plajları doldurdu. Saat 14.00’den itibaren Atatürk Caddesi’nden Turban mevkiine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu bisiklet süren, yürüyüş sporu yapan ve dolaşan vatandaşlarla doldu. Kimi aileler çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Çocuklar ayaklarını denize sokup kumda oynarken ebeveynleri ise manzara eşliğinde içeceklerini yudumladı. Oyun parkları çocukların sesleriyle canlandı. Bazı vatandaşlar ise oltalarını denize atıp, balık tutmaya çalıştı. İlçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal İçmeler Mahallesi’nde denize girip, güneşlenenler oldu. Sosyal mesafeyi dikkat edip, maske taktıkları görünen vatandaşlar anın keyfini çıkardı. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu görevlileri de sahil yolunda denetimler yaparak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını konusunda bilgilendirmede bulundu.

ŞUBAT AYINDA BAHAR HAVASI

Radyo Televizyon Bölümü üniversite öğrencisi Başak Öztürk, “Marmarisli olarak neredeyse 12 ay bahar havası yaşıyoruz. Aralık ayına kadar denize girilebiliyor. Ocak’ta hava biraz kötü oluyor ama o da kısa sürüyor” dedi.

Denize giren 15 yaşındaki Can Kulper de “Deniz biraz soğuk ama hava sıcak. Çok güzel ve keyifli oldu” dedi.

Muğla’dan hafta sonu tatiline gelen Gülben Demir de “Muğla havası çok sert. Marmaris’te yaz günü yaşanıyor. Kısıtlama öncesi anın keyfini çıkarmak istedik. Bol bol yürüyüş yapıp çocuklarımla parklarda oyunlar oynuyorum” dedi.

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