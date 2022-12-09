Marmaris’te ‘cins köpek’ hırsızlığı kamerada

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Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA Marmaris ilçesinde, alabay ve kangal cinsi iki köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken, köpekler ise sahiplerine teslim edildi.

Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Geniş, bugün saat 04.00 sıralarında evinin bahçesinde bağlı olan 50 bin lira değerindeki kangal cinsi köpeğinin, aynı mahalledeki Ergün Bağlı’da değeri yaklaşık 70 bin olan alabay cinsi köpeğinin çalınması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine saha ve kamera araştırmasında, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.Y., ve C.Ç., olduğunu belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, bir işyerinin demir merdivenine bağlı olarak bulunan köpekler ise sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.Y., ve C.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Köpeklerin çalınma anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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