Marmaris’te bıçakla tehdit ve gasp şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde birer gün arayla 2 kişiyi bıçakla tehdit edip darbettikten sonra para ve eşyalarını gasbeden C.Ç. (20), S.Y. (25) ile S.S. (20), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin Rus turist Pavel Bartunov’u (20) darbedip parasını gasbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen Pavel Bartunov, 27 Aralık günü saat 01.30 sıralarında Tepe Mahallesi Kordon Caddesi’nde konakladığı aparta doğru tek başına yürürken kendisine uyuşturucu satmak isteyen 3 kişi tarafından darbedildiği gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Bartunov, bıçakla tehdit eden şüphelilerin yanındaki 1200 lira ile banka kartındaki 2 bin lirayı gasbettiğini söyledi. Bu olaydan 1 gün sonra, saat 03.00 sıralarında ise Deniz Kalkavan, saatini almak isteyen 2 kişinin saldırısına uğradığını belirtip polise şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris’te art arda yaşanan gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri belirlenen C.Ç., S.Y. ile S.S. operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Rus turist Pavel Bartunov’u darbedip parasını gasbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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