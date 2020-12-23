Marmaris’te 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS’te, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinde bir balıkçı 65 kilometre kırsalda bulunan turistik Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkii açıklarında iki lastik botun denizde alabora olabileceği ihbarında bulundu. Devriye gezen Türk Sahil Güvenlik hücum botları harekete geçerek bölgeye geldi. Dalgalı denizde alabora tehlikesi yaşayan iki lastik bota müdahale etti. İçinde bulunan 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlerin, 25 ile 48 yaş arasında erkek Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirlendi. Doktor kontrolünden geçirilen ve yiyecek verilen kaçak göçmenler işlemleri ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, iki lastik botun motorlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bozulduğu, üzerlerindeki para ve cep telefonlarının alınarak geri itildiklerini iddia etti.

FOTOĞRAFLI

