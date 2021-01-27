Marmaris’i 2 dakikalık kasırga vurdu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)-MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, gece yarısı etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde yerini saatteki hızı 130.7 kilometreyi bulan kasırgaya bıraktı. 2 dakika süren kasırga, duraklar ile bazı işletmelerin tabelalarını parçalayıp, uçurdu. Ağaçların devrilmesine neden olan kasırgada 3 balıkçı teknesi kıyıya vurdu.

Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede gece yarısı başlayan sağanak ile ardından gelen lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle 4 tarım arazisi sular altında kaldı. Saat 02.00’da başlayan lodos fırtınası nedeniyle Sahil Güvenlik ekipleri, limanlarda ve açıkta demirli teknelerin kaptanlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı. Zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye çıkan lodos fırtınası, saat 07.50’de ise yerini kasırgaya bıraktı.

BALIKÇE TEKNELERİ KIYIYA VURDU

2 dakika süren ve saatteki hızı 130.7 kilometreye ulaşan kasırga nedeniyle Marmaris ilçe merkezinde, Marmaris Belediyesi’nin verilerine göre, 170 ağaç, 1 otobüs durağı devrildi, çeşitli ebatlarda trafik ve yönlendirme levhaları ile banklar, elektrik panoları ve uydu antenleri parçalanıp, uçtu. Bazı işyerlerinin kepenkleri de zarar gördü.

Marmaris’e 5 kilometre mesafedeki Aktaş mevkisi açıklarındaki 3 balıkçı teknesi, kıyıya vurdu. 3 kapalı restoranın sahil tarafından bulunan çıkmalarındaki brandalar da uçtu. Bazı kesimlerde ise yola kaya parçaları düştü.

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Kasırganın ardından yeniden yağan sağanakta, derelere düşen toprak parçaları denize ulaşıp, rengin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Karayollarına düşen kaya parçaları ile sahildeki yosun ve atıklar temizlendi. Yerinden sökülen ağaçlar ile kırılan dallar kaldırıldı. Devrilen trafik ve yönlendirme levhaları tamir için toplandı. Sular altında kalan tarım arazileri için hasar tespit çalışması başlatıldı. Temizlik çalışması 3 saat sürdü.



FOTOĞRAFLI