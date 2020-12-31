Marmaris’e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçe girişindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda yılbaşı öncesi yapılan denetimde şüpheli araçlar narkotik ve bomba köpekleri ile arandı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen yol denetimleri, yılbaşı öncesinde de devam etti. Marmaris ve Datça ilçesine geçiş güzergahı olan kontrol noktasında 2 kilometreden uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri evrak, maske ve kimlik kontrolü yaptı. Sürücülere koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan genelgeler ve kısıtlama kararları anlatıldı. ‘Çimen’ isimli narkotik ve ‘Maça’ isimli bomba köpeğinin de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçları ile şüpheli görülen özel araçlar da arama yapıldı.

15 BİN 670 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Kontrol noktasından 28-31 Aralık tarihleri arasında Marmaris ve Datça ilçesine toplam 15 bin 670 aracın geçiş yaptığı, bu araçların 13 bininin ticari olduğu bildirildi. Dün saat 22.00’den bugün saat 13.00’e kadar geçiş yapan araç sayısı ise 4 bin 600 oldu.

MARMARİS’TEN 11 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Marmaris-Muğla çevre yolunda bölge trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 08.00- 13.00 saatleri arası 11 bin aracın çıkış yaptığı öğrenildi. Marmaris İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri çıkış yapan sürücülerin evraklarını inceleyerek trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme de bulundu.

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