Marmaris’te turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala, konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler, eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına hız verdi.

Güney Ege Bölgesi’nin önde gelen turizm merkezlerinden Marmaris’te turizmcileri tatlı bir telaş sardı. Yabancı turistlerin yoğun olarak ağırlandığı, ‘Oteller Bölgesi’ olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi ve Siteler Mahallesi’ndeki otel, restoran, kafeterya ve diğer işletmeler, sezonu karşılamak için tadilata girdi. Bu ayın 3’üncü haftasında ilk turist kafilesinin gelmesi beklenen ilçedeki işletmeler, mekanlarını boyayarak ya da konsept değiştirerek sezona hazırlanıyor. Belediye ekiplerinin de alt ve üst yapılarını tamamladığı ilçe merkezinde yürüyüş yollarında parke taşları değiştirildi, halk plajlarında bulunan soyunma ve tuvalet kabinleri yenilendi. Bölgedeki bir otelin yeni sezona hazırlanması için çalışanlardan inşaat ustası Mehmet Demir, “Sezon erken açılacak. Zaman gözetmeksizin tadilat ve bakım işlerini yapıyoruz. 20 gün içinde 30 odalı bir apart otelin boyama ve iç yenileme çalışmalarını bitiriyoruz” dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise “Bu yıl turizm sezonu erken başlayacak. Konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hızlı bir tadilat çalışmasına girdi. El değiştiren ve konseptini değiştiren otellerle birlikte 70 bin yatak kapasitemiz mevcut. Kısa sürede tadilatları bitirerek misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız” diye konuştu.