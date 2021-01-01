Marmaris Körfezi’ndeki deniz dibi temizliğinde çıkanlar ‘yok artık’ dedirtti

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, körfez içinde tehlike ve kirlilik yaratan atık temizliği yapıldı. 10 gün süren temizlik çalışmasında, 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metrelik demir iskele ve çeşitli büyüklükte demir ve alüminyum atıklar çıktı.

Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) ve Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, Marmaris Körfezi’nde tehlike ve kirlilik yaratan atık ile batıkların temizlenmesi için yeni yıl öncesi ‘Deniz dibi temiz kalsın yaşam devam etsin’ sloganı ile çalışma başlatıldı. Gönüllü dalgıçlar Marmaris Körfezi’nde bulunan atıkları görüntüleyerek tehlike ve kirlilik yaratanları tek tek tespit etti. Elde edilen veriler doğrultusunda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde, Marmaris İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Marmaris Liman Başkanlığı ve gönüllü altı dalgıçla birlikte geçen 20 Aralık’ta deniz dibi temizliği başladı. 10 gün süreyle gönüllü dalgıçlar, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı’nın gemi, bot ve çeşitli teçhizat desteğiyle deniz dibinden tehlike arz eden batık ile atıklar çıkarıldı. Kimin ne şekilde deniz dibine attığı belli olmayan 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metre uzunluğunda demir iskele yanı sıra 5 traktör römorku ile demir ve alüminyum başta olmak üzere çeşitli metal atıklar ile yat malzemeleri çıkarıldı. Deniz dibinden çıkanlar, görenlere ‘Yok artık’ dedirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, “Daha önce tehlike arz eden atık ve batıkların çıkarılması için projemizi başlattık. Kaymakamlık, sahil güvenlik ve liman başkanları destekleri ile deniz dibinde temizlik yaptık. Marmaris Körfezi’nde her yerde görüntülü ve fotoğraflı kirlilik tespitlerimizi yetkili kurumlara bildiriyoruz. Onayları ile temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmediğimiz deniz ortasına getirilerek batırılan devasal atıklar çıkarıldı. Bu atıklar deniz ürünleri popülasyonuna katkı yerine zarar vermekteydi. Bu yıl içinde, yapmış olduğumuz tespitlerle deniz ve doğa da meydana getirilen kirlilikleri temizlemek için kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle gereken çalışmaları yapacağız. Özelikle kapalı olan Marmaris Körfezi’nin temiz kalması, yaşam popülasyonunun artması için herkesin ortak desteğini bekliyoruz” dedi.

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