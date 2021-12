Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan ‘erozyon’ uyarısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sel riskine karşı 4 ay önce yetkililere önlem alınması için resmi yazılar yazdıklarını belirtirken, daha büyük sel yaşanmaması için yanan bölgelerdeki tomruk ve ağaç dallarının bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söyledi. Bazı mahalleler için erozyon riski bulunduğunu belirten Oktay, “Özellikle İçmeler ile Asparan mevkii arasında yanan alanlarda erozyon riski çok yüksek. Buralarda karayolu kenarlarındaki demir bariyerlerin bile ayakları boşalmış durumda. Bir daha yaşanacak sık sağanak yağmurlarda sel ve beraberinde erozyon ihtimali çok yüksek.” dedi.

Marmaris’in turistik İçmeler Mahallesi’nde, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağmur, pazar günü saat 07.15’e kadar zaman zaman etkili şekilde devam etti. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağmurun neden olduğu sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın yanan yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 63 ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Ayrıca ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Hisarönü ve 35 kilometre mesafedeki kırsal Orhaniye mahallelerinde çok sayıda tarla ve bahçe sular altında kaldı. İçmeler Mahallesi ile Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik karayolunda çökmeler meydana geldi. Asparan mekvisinde bulunan Gökbel Köprüsü’nde de hasar oluştu.

OKTAY: 150 TON ATIK TOPLANDI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, su taşkını yaşanan ev ile iş yerlerini ziyaret ederek temizleme çalışmalarını takip etti. Sahada inceleme yapan ve selin nedenlerini araştırdıklarını ifade eden Başkan Oktay, yaptığı açıklamada, 4 ay önce ağustos ayında orman yangınları sonrası sel olmaması için acil önlemler alınması amacıyla yetkili kurumlara resmi yazışmalar yaptıklarını söyledi. Mehmet Oktay, “Büyük yangından sonra bir kez daha bir felaket yaşadık. Belediye olarak üzerimize düşeni ve fazlasını yapmaya çaba gösterdik. Dördüncü günde çalışmalar hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150 ton tomruk, ağaç dalları gibi çeşitli atık toplandı. 200 kamyon üzerinde yol, ev ve bahçelerden balçık temizlendi” dedi.

OKTAY, EROZYON UYARISINDA BULUNDU

Önlem konusunda kurumların bir miktar eksikliği olduğunu öne süren Oktay, yanan bölgelerdeki tomruk ve ağaç dallarının bir an evvel toplanması gerektiğini belirtirken, erozyon riskine de dikkat çekti. Acil önlem alınmasını yineleyen Başkan Otay, şunları söyledi:

“Önlemler için tedbirlerin yeterli olmadığını hep birlikte gördük. Yazın yanan alanlarda kesilen tomruk ve bırakılan ağaç dalları sağanak yağmur ile birlikte dereleri, su yollarını tıkadı. Maalesef konutlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Aynı şeyleri tekrar etmekte fayda olduğunu görüyorum. Bir an önce yanan alanlardaki tomruk ve ağaç dalları temizlenmelidir. Sürekli sahada inceleme içinde olduğum için Allah göstermesin tekrar edecek bir selde çok büyük zararlar meydana gelecektir. Özellikle İçmeler ile Asparan Mevkii arasında yanan alanlarda erozyon riski çok yüksek. Buradaki karayolu kenarlarındaki demir bariyerlerin bile ayakları boşalmış durumda. Bir daha yaşanacak sık sağanak yağmurlarda sel ve beraberinde erozyon ihtimali çok. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı bu bölgelerde ivedilikle müdahale edip önlemler almalıdır. Selin ilk patlak verdiği yer hizmet binamızın önündeki yanmış dağlık alan idi. İstinat duvarları güncellenmesi ve hatta bir tane daha konulması talebimizdir. Belediyemizdeki uzman ve teknik heyetle sürekli istişare halinde alınacak önlemleri raporluyoruz. Bu çalışmaları yetkili kurumlara iletiyoruz. Tüm yetkililerden acil olarak önlem almalarını rica ediyoruz. Şu anda bizlere 150 üzerinde iş yeri, ev, tarla, bahçe, arsa su basma müracaatı geldi. Mesai arkadaşlarımız sahada tespitlerine devam ediyor. Yaralarımızı sarmak için mesai gözetmeden sahadayız.”

