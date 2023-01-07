Marmara Gölü’nde organik tarım sonrası ayçiçeği üretimi hedefi

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Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)- MARMARA Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından 35 bin dekarlık alanda organik tarım yapılıyor. 27 bin dekar alana yapılan buğday ekiminin yüzde 90’ı, tamamlanırken, kalan 8 bin hektar alana ise ilkbaharda ayçiçeği ekimi yapılacağı belirtildi.

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ‘ulusal öneme sahip sulak alan’ tescilli, ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar, karaya oturdu; balıkçılık yapılamaz hale geldi. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilerek tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. Çıkan 4 arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar ise gölde nöbet tutmaya başladı.

Gölde kuruyan alanla ilgili çözüm beklenirken, Marmara Gölü havzası, su tutana kadar TİGEM’e tahsis edildi. Kuruyan Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TİGEM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından 2 ay önce göl arazinde TİGEM tarafından tarımsal üretim başlatıldı. Üretim alanında incelemelerde bulunan TİGEM Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Noyan Avgın, kendilerine tahsis edilen 35 bin dekarlık alanda stratejik ürünlerden buğday ve ayçiçeği yetiştirilecek şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

27 BİN DÖNÜME ORGANİK BUĞDAY EKİMİ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan TİGEM Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Avgın “Küresel iklim değişikliği sebebiyle suların çekilmesiyle Marmara Gölü tamamen kurudu. Gölün bir kısmı tarımsal üretim amaçlı kulanım için TİGEM’in kullanımına tahsis edildi. TİGEM’e tahsis edilen yaklaşık 35 bin dekar alanda tarımsal üretime bir süre önce başlamış bulunuyoruz. Şu an toprak işleme ve ekim faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan stratejik ürünlerden buğday ve ayçiçeği yetiştireceğiz. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliği, güvenilirliği, gıdaya ulaşımın önemi ön plana çıktığı için kısacası tarımda sürdürebilirliği sağlamak için organik tarım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yüzde 100 organik üretim yapacağız. 27 bin dekar alanda organik buğday ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Kalan kısımda da hazırlıklarımızı yaparak ilkbaharda organik ayçiçeği ekimi gerçekleştireceğiz. TİGEM bu faaliyetle birlikte ülkemizin organik ürün üretimine de büyük bir katkı sağlayacağı gibi tohumculuk ve damızlıkta olduğu gibi öncü ve önder olacaktır” dedi.

Buğday ekiminin yüzde 90’ını tamamladıklarını da belirten Avgın, “Yaz döneminde de ektiğimiz buğdayların hasadını gerçekleştireceğiz. İlk yıl geçiş süreci olduğu için geçiş ürünü elde edeceğiz. Ayrıca yine iş birliği protokolü kapsamında göl alanının bir bölümünde Devlet Su İşleri tarafından rezerv su alanı oluşturulacak” diye konuştu.

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