Marmara depreminde enkazdan kurtarılan kadın muhtardan, İzmirli depremzedeler için kampanya

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos Marmara depreminde eşi Rasim Zaim’i kaybeden ve 2 çocuğuyla birlikte 5 saat sonra enkazdan çıkartılan Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim (49), İzmir’de depremden etkilenenler için yardım topladı.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminde 8 yıllık evli olduğu eşi Rasim Zaim’i kaybeden ve kendisi de yaklaşık 5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Nuran Zaim, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Aynı zamanda yaşadığı mahallede muhtarlık yapan Nuran Zaim, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile İzmir’de depremden etkilenenler için yardım toplamaya başladı. Battaniyeden gıdaya kadar toplanan yardımlar cuma günü İzmir’e götürülecek.

17 Ağustos depreminde enkazın altında kaldığını söyleyen Zaim, “Biri 3 yaşında biri 6 yaşında 2 küçük çocuğum vardı. Maalesef eşimi depremde kaybettim, enkaz altında 9 gün kaldı. İzmir depremi olduğu gün inanın aynı şeyleri tekrar yaşadım. Televizyonun karşısından kalkıp oraya gitmek istedim. Oğlum göndermedi, ‘Anne ne olursun yapma, aynı şeyleri tekrar yaşayacaksın ama söz veriyorum seni ilerleyen günlerde götüreceğim’ dedi. Enkazdan insanlar çıktıkça, o görüntüleri izledikçe, bebeklerimiz çocuklarımızın enkazda olduğunu görünce inanın hastalandım” dedi.

‘EŞİNİ KAYBETMİŞ BİR KADININ, EVLADINI KAYBETMİŞ BİR ANNENİN ELİNİ TUTMAK İSTEDİM’

İzmir depreminin kendisini çok etkilediğini söyleyen Zaim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Orada olmak istedim, en azından eşini kaybetmiş bir kadının, evladını kaybetmiş bir annenin elini tutmak istedim. Otobüse binip gitmek istedim, oğlum ve ailem izin vermedi. Ama şimdi ne mutlu bana cuma günü gideceğim. Onlara bir mendil dahi olsa, bir paket eşya götürmek için bile olsa onların yanında olmak istiyorum, çünkü yapmazsam yaşayamam. Ben 1999 Gölcük depreminde enkazdan çıktım, o günü tekrar yaşadım. Üzerimdeki gardırobu düşündüm, merdivenlerin koptuğunu düşündüm, 4-5 saat enkazın altında kaldığımızı düşündüm. O gün yaşadığım uğultu sesleri dahil her şey gözümün önüne geldi. İnanın İzmir depremini orada yaşayanlarla birlikte ben burada evin içinde yaşadım. Evin içinde yaşamaktansa gitmeyi tercih ettim. Allah hiç kimseye bunu yaşatmasın. Binalar çökmesin, çocuklar enkaz altında kalmasın, bizim çocuklarımız ölmesin.”

‘ONLARIN DERTLERİNE ORTAK OLMAK İSTİYORUM’

Muhtarlık olarak İzmir’de depremi yaşayanlar için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Zaim, “Gitmek zorunda hissediyorum kendimi, çünkü yerimde duramayacağım. Ben orada bir annenin, bir babanın, bir insanın, bir teyzenin orada yaşamış insanların yanında olmak istiyorum. Onların dertlerine ortak olmak istiyorum. Çünkü biz de bunu yaşadık. İzmir’de olanlar, bizim onların yanında olduklarımızı bilsinler çünkü onlardan önce biz yaşadık. Ne hissediyorlarsa ne acıları varsa hepsini yaşamaya hazırız. Muhtarlık olarak sosyal medyada duyurarak bir yardım kampanyası başlattık. Onlara az da olsa bir şeyler götüreceğiz. Çocuk bezimiz var, battaniyemiz var, kuru erzakımız var, kadın pedi ve kişinin özel ihtiyacı olabilecek her şeyi toparlamaya çalışıyoruz Değirmendere’nin güzel insanlarıyla birlikte. Onlara bu yardımı götürmek de beni ayrıca mutlu ediyor, orada olmak zorunda hissediyorum” diye konuştu.

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