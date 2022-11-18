Marmara denizinde tahıl gemisi karaya oturdu

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Ali Kerem BENGİ – İSTANBUL DHA – SUDAN’dan İstanbul’a ilerleyen tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

Karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.

Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.

(FOTOĞRAF)

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