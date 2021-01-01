Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir markete girip gıda ürünleri çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Hastane Caddesi’nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Şüpheli Muhammed A., markete girerek reyonlardaki gıda ürünlerini ceplerine koydu. Bu sırada durumu fark eden market görevlisi, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalarken üzerinde yapılan aramada gıda ürünleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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