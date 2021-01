Markette avokado çekirdeği ile alışveriş

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde üreticinin geçim kaynağı olan avokado, market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu’nun (42) girişimiyle alışveriş aracı oldu. Tanesini 1 liraya saydığı avokado çekirdeğini getirene değeri kadar ürün veren Hacıhamdioğlu, “Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık” dedi.

Alanya’nın Saray Mahallesi’nde market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu, hem market hem manav olarak işlettiği iş yerinde 2 hafta önce ilginç bir kampanya başlattı. Hacıhamdioğlu, Alanya’nın tarımda en büyük gelir kaynaklarından olan avokado üretiminin daha da artması ve çekirdeklerinin çöpe gitmemesi için harekete geçti. Hacıhamdioğlu 1 lira olarak değerlendirdiği ve topladığı avokado çekirdeklerini fide üreticilerine satıyor.

Kampanyanın gördüğü ilgiden memnun olan işletmeci Hacıhamdioğlu, “Avokado Alanya’mızın bir değeri. Ekonomiye de çok büyük katkısı var. Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin, değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya’da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor. Onun için en azından vatandaşlarımıza bir nebze nefes aldırmak adına biz bu avokado çekirdeklerini 1 lira saydık. 1 liraya karşılık bizim sattığımız her şeyden, getirdikleri avokado çekirdeklerinin sayısı karşılığında, 50 ise 50, 100 ise 100 TL olarak alışveriş yaptırıyoruz” dedi.

Hacıhamdioğlu başlattığı kampanyaya bir yenisini daha eklediğini belirtirken, bu kez de kendisinden alınan avokadonun daha sonra çekirdeğini geri getiren müşterisine 2 TL indirim uygulayacağını söyledi. Yani avokadonun çekirdeğini depozito olarak sayacağını anlatan Hacıhamdioğlu, “Bizden avokado alan müşterilerimize, bir tane avokado değeri 7 TL diyelim, avokadoyu alan arkadaşlar bize çekirdeğini getirsin biz bunları depozito gibi 2 liradan geri alacağız” diye konuştu.

Avokadoyla alışveriş döneminin başladığını aktaran Hacıhamdioğlu, şunları söyledi:

“Bu ürün bu kadar kıymetli bir hale geldi. Pandemi döneminde önemi daha da arttı. Bizim komşu ilçemiz Gazipaşa’da bunun yağını sıkıyorlar, yağını da satmaya başladılar. Yani avokado şu an bizim hayatımızın her yerine girdi. Yaşam tarzımız gibi bir şey oldu. Alanya’da avokado çekirdeğiyle alışveriş dönemi başladı.”

Mahallede oturan Şükriye Duman (39), “Mahallemizin esnafı olan arkadaştan sürekli alışveriş yapıyorum. Böyle bir uygulamayı duydum. Kendi adıma yenilenebilir bir tohum olan avokadonun çöpe gitmesindense bu şekilde doğaya kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda maddi olarak da insanlara destek oluyor, kendisini kutluyorum” dedi.

Alanya’da yaşayan Sedat Şenol (55), avokado çekirdeğiyle alışveriş yapıldığını duyarak, geldiği markette çekirdeklerine karşılık alışveriş yaptı. Bu kampanyadan çok memnun olduğunu dile getiren Şenol, “Avokadoculuk Alanya’da turizmden sonra insanlarımıza büyük bir gelir kaynağı oldu. Apartmanın bahçesinde benim 1-2 avokado ağacım var.” dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu belirten Şenol, “Ben bir işletme mezunu olarak trampa ekonomisi (takas) hep zaten cazip gelmiştir. Evindeki 1 kilo pirinci götür, 1 kilo bulgur al. Bundan daha karlı bir şey var mı?” dedi.

