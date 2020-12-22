Marketlerde “fahiş fiyat” denetimi 

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) FAHİŞ fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin artmasının ardından İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet, gramaj, etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul’un yanı sıra yurt genelinde de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. İstanbul’da gerçekleşen denetimde, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet Bağcılar’da bir süpermarketi gezdi. Denetimde temel gıda ve tüketim ürünlerinin gramajları, etiket fiyatları, alış satış fiyatları ve markete ait belgeler kontrol edildi. Özellikle vatandaşların en çok şikayette bulunduğu belirtilen ekmek, yağ, kolonya, makarna, tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerinin kasa fişi ve etiket fiyatı karşılaştırması yapıldı.

“283 FİRMAYA TOPLAM 9 MİLYON 645 BİN LİRA CEZA”

Haksız fiyat ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kuruldu. Bugüne kadar kurul tarafından yapılan toplantılarda temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin lira ceza yazıldı.

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