Marketin önünden ekmek hırsızlığı kamerada

- Reklam -

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te marketin önündeki plastik torbadaki ekmekler, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde fırından getirilen plastik torbadaki ekmekler, Mustafa Meşe’ye ait marketin önüne bırakıldı. Marketin kapalı olduğu sırada, 27 NB 5536 kamyonet ile gelen 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra ekmek dolu torbayı alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Marketini açmak için geldiğinde ekmeklerin olmadığını gören Mustafa Meşe, güvenlik kamerasını izleyince hırsızlığı fark etti. Daha önce de benzer şekilde ekmeklerin çalındığını söyleyen Meşe, “Bu hırsızlık olayı ilk değil ve sürekli ekmek çalınıyor. Durumu polise bildirmedim, umarım bu son olur” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -