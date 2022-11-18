Markete silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

- Reklam -

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde A.I.’nın (26) av tüfeğiyle bir markete ateş açması sonucu sokakta bulunan A.E. (21) ve Ö.K. (18), bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralıların markete sığındıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. A.I., henüz bilinmeyen nedenle elinde av tüfeğiyle bir markete saldırıda bulundu. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan A.E. ve Ö.K.’nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli, saldırının ardından kaçarken, yaralılar ise markete sığındı. Yaralıların markete sığınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -