Markete giren hırsızlar, 30 bin liralık ürünle beraber sadaka kutusunu dahi çalmışlar

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) – ÜMRANİYE’de markete giren 3 hırsız; sigara, kuruyemiş, kahve ve süt ürünlerini çaldı. Marketin güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu bilgisayar kasasını ve SMA’lı bir çocuk için para toplanan sadaka kutusunu da çalan hırsızlar, geldikleri otomobille kaçtı. Olay marketin bulunduğu sitedeki güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Esenkent Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Beyaz bir otomobil ile marketin önüne gelen hırsızlardan biri otomobilden inerek marketin demir kapısındaki asma kilidi kırdı. Kilidi kıran hırsız, otomobile binerek beklemeye başladı. Saat 01.00 sıralarında otomobilden inerek kilidini kırdıkları kapıdan içeri giren hırsızlar, sigara, kahve, kuruyemiş ve süt ürünlerinin bulunduğu reyonları boşalttı. Arkalarında iz bırakmak istemeyen hırsızlar, marketin güvenlik kameralarının kayıt edildiği bilgisayar kasasını da çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın yaşandığı marketin bulunduğu sitenin güvenlik kameraları ise hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde beyaz bir otomobilin marketin önüne yanaştığı ve araçtan inen hırsızın marketin asma kilidini kırıp araca geri döndüğü görülüyor. Otomobil içerisinde bir saatten fazla bekleyen üç hırsız, saat 01.00 sıralarında araçtan inerek markete giriyor. 3 dakikada piyasa değeri 30 bin liradan fazla olan sigara, kuruyemiş, kahve ve süt ürünlerini çalan hırsızlar, ayrıca marketin güvenlik kamera görüntülerinin tutulduğu bilgisayar kasasını ve SMA’lı bir çocuk için para toplanan sadaka kutusunu da çalıyor. Hırsızlar daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Markete komşu olan mahalle sakini Ragıp Yazıcı, olayla ilgili, “Bizim apartmanımızın kapısı sürekli ses çıkarttığı için ilk önce şüphelenmedik. Daha sonra camdan baktığımızda marketin önünde beyaz bir otomobil gördük. Camdan market sahibinin ismiyle seslendik. Cevap vermedi. Eldivenli 2-3 kişi ellerinde poşetlerle araca bindiler. Çikolatalar, şarküteri ürünleri, sigaralar… Ne ararsanız çalmışlar. Tahmini 40-45 bin liralık zararımız var” dedi.

MARKET SAHİBİ: SMA HASTASI ÇOCUK İÇİN PARA TOPLADIĞIMIZ SADAKA KUTUSUNU ÇALDILAR

Market sahibi Ahmet Özener ise, “Saat 01.00 gibi üst katta oturan arkadaş aradı. Dükkana girdiklerini söyledi, bende geldim. Beyaz bir otomobile ellerindeki poşetlerle binip, gitmişler. Arkadaş plakalarını almış. İçeriye girdiğimizde; sigaraları götürmüşler, kuruyemişleri boşaltmışlar. Kahve grubu ve kaşar peynirleri götürmüşler. İçeride salam yemişler. Üstüne üstlük SMA hastası bir çocuğa para topluyorduk, sadaka kutusu vardı. Onu bile alıp gitmişler. 30 bin liranın üzerinde zararımız var” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -