Ekonomide sıkıntılar başlayınca suçlu aramak ve dönemsel hedef göstermek alışkanlık oldu.

Yakın zamana kadar bankalar hedefteydi. Suçları kredi faizlerini düşürmemeleriydi. Ancak gün geldi devran döndü, Merkez Bankası faizleri artırmak zorunda kalınca o gün bugün “faiz eşittir enflasyon” sloganı ağza alınmadı. Hatta “dünya alem ters anlar” diye faiz lafı konuşma metinlerinden çıkarıldı.

Geçen Ağustos ayındaki döviz saldırısının suçlusu gizli bir başkent olarak gösterildi, bu suçlama her dönemde olduğu gibi spekülasyon, manipülasyon kavramlarıyla genişletildi ama inandırıcı olmayınca, gündem değiştirildi, Hazine faizleri aşağıda tutmak için dış borçlanma yoluyla para ithal edilmeye başlandı.

Enflasyonla mücadele derken bir bakıldı kuru soğan fiyatları fırlamış gidiyor, “stok yapıyorlar, fiyat artırıyorlar” denilerek kuru soğancılar hedefe alındı, bakanından, valisine, muhtarından en küçük memuruna kadar devlet seferber oldu, dağ dere tepe en küçük barakada bile kuru soğan avına çıkıldı. Bir iki depo dışında stok amaçlı bir şey bulunamadı. Kuru soğanın hastalık ve yetersiz üretim nedeniyle az olduğu anlaşılanca bu defa memlekette kuru soğan krizi patlamasın diye gümrük vergileri sıfırlandı, ülke ülke soğan aranmaya başlandı.

Şimdi hedefte marketler var. Daha iki ay önce enflasyonla mücadelede kapılarına, duvarlarına “yüzde 10 indirimde biz de varız” levhaları yapıştırılan, isimleri gurur tablosu gibi listelerine yazılan “enflasyonu düşürme işbirlikçileri” olarak övgüler alan marketler şimdi “ahlaki” sorgulamaya alınıyorlar. Yakında savcı polis sorgusuna da girerler.

Suçları “enflasyonu azdırmada yardım ve yataklıktan işbirliği ve fiyatlandırmada ahlaksızca davranmak”

KİM BU AHLAKSIZLAR?

Doğal olarak vatandaş da soruyor: kim bu ahlaksız ya da ahlaklı olmaya çağrılan marketçiler? Ne yapmışlar, hangi ürünlerin fiyatlarını fahiş artırmışlar? Bu konuda kısa sürede isimlendirme gerekiyor.

Yoksa her sokaktaki kendini market olarak adlandıran köşe başı bakkalları da zan altında, super, hiper marketler de. İsimleri ifşa edilsin. Vatandaşa da bunları protesto edin diye çağrı yapılısın, ahlaklı, ahlaksız kimmiş görelim.

Ama ey marketçiler, şu kesin: ister kendinizi savunun, ister masumuz lafları filan edin, nafile. “Enflasyon sizin yüzünüzden azıyor” derler, yakında super market ithaline başlanır.

Mesela, Çin’den Rusya’dan gelebilirler, Katarlılar bu işe para bağlarlar, dahası iki ülke arasındaki “barışın tesisi” için ABD’nin en yaygın market zinciri olan Walmart şirketine teşvik verip gelmesini sağlanabilir.

Marketler rafla mı gelir, barakayla mı getirilir, Tırlarla gezici mi yaparlar bilemeyiz ama siz en iyisi irsaliyelerinizi, alım satım faturalalarınızı hazırda tutun, ekipler kapıdan girdi girecekler.

SIRA ERİK VE ÇİLEKÇİLERDE

Faiz, kuru soğan marketçi derken yakında sıra mahalle pazarcılara gelir. Bu defa hedefe bu kesim alınır, ahlak çağrısı yapılır, olmadı baskın üzerine baskın, daha da olmadı TC vatandaşlığına giren Suriyelilere pazarcı ruhsatı dağıtılır.

Şimdiden uyaralım: Mart ayından itibaren ey bademciler, erikçiler, çilekçiler, hazırlanın hedefte ilk siz varsınız. Ne yapın edin, fiyatlarınızı “turfanda, üretim az” gerekçeleriyle yukarı çekmeyin.

O dönemin “enflasyon azdırıcıları” da siz olursunuz, ahlaki sorguya alınırsınız, bir bakarsız bu ürünler de ithal edilmeye başlanmış.