Market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 2212 Sokak üzerinde bulunan marketin deposunda, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören market çalışanları, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Marketin deposunda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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