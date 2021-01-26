Market çalışanlarını biber gazıyla etkisiz hale getirip, 25 bin lirayla kaçtılar

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, tuvalete saklanan 2 şüpheli, marketin kapanmasının ardından ürün sayımı yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip, kasadaki 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi’ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp, alışveriş bahanesiyle markete gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iddiaya göre, tuvalete girerek saklandı. Market çalışanları da akşam iş yerini kapattıktan sonra içeride ürün sayımı yapmaya başladı. Sayımdan sonra iş yerinden ayrılacakları sırada 2 şüpheli, tuvaletten çıkıp, çalışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra kasadaki yaklaşık 25 bin lirayı çalıp, kaçtı. Olayın ardından çalışanlar, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen ve iş yerinin güvenlik kamerasının çalışmadığını saptayan polis, 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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