Sanatçı Necmi Yalçın’ın kişisel sergisi ‘Çizgi Ötesi’, Galeri Aydın’da sanatseverlerle buluştu. İllüstrasyon ve grafik tasarım sanatı alanında önemli eserlerin yer aldığı sergi, 30 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ünlü sanatçı Necmi Yalçın, kişisel sergisi ‘Çizgi Ötesi’ni İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) Florya Yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın’da sanatseverlerle buluşturdu. İllüstrasyon ve grafik tasarım sanatı alanında önemli eserleri bulunan Yalçın, tasarım yaklaşımını şu biçimde açıkladı:

“Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatar, dolayısıyla bir planlamaya sahip olur. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile alakalı her çeşit faaliyeti içine almaktadır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile asrın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel zenginliğin tüm unsurları kullanılır.”

MASKOTLARIN GÜCÜ

“Karakter tasarım ürünü olan maskotlar, markalar için eğlenceli, amaç kitlelerinin alakasını çeken, marka/ürün yapısının ruhunu ve tabiatını aktarmak için oluşturulan kullanışlı elçiler, benlik kazanmış bir yansımalarıdır” diyen Yalçın, “Maskotlar bir taraftan da, müşterilerin zihninde kalıcı bir hale gelmenin kısa yoludur. bazı bir kampanyada, bazı bir kutlama mesajında karşılaştığımız maskotlar, markaların vermek istedikleri mesajları, eğlenceli, itimat veren bir üslupla hissel bağ oluşturarak kuvvetli bir biçimde iletirler. ortalama 30 senedir animasyon ve reklam sektöründe birçok marka, kurum ve hizmet için karakter tasarımlar yapmaktayım, bu tecrübelerimi de ilk defa bir tüm olarak sanatseverlere sunuyorum” ifadelerini kullandı.

NECMİ YALÇIN KİMDİR?

1971 İzmir doğumlu grafik tasarımcı, illustratör, öğretim görevlisi olan Necmi Yalçın, üniversite öncesi Ankara’da çeşitli çizgi film şirketlerinde destekci animatör ve animatör olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ‘’Grafik Tasarım ve Görsel Sanatlar Eğitimi’’ aldı. Üniversite sonrası reklam ajanslarında illüstratör, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak ulusal ve milletlerarası bir çok markaya hizmet verdi, ödüller aldı. 2008’den beri Beşiktaş’ta kendi ofisinde çizgi eğitmeni ve çizer olarak reklam, beyaz perde ve çizgiroman sektörüne çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Evli ve 2 kız babasıdır.