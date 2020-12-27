Mardinli minik Harun’a özel yürüteci, Kocaeli’deki yardımseverler götürdü

Dinçer AKBİR-Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde yaşayan Abdulmenaf Çelik (35), Mardin’de yaşayan 3 yaşındaki serebral palsi hastası Harun Akıllı’nın yürüyebilmesi için yardım isteyen babasının talebini geri çevirmedi. Arkadaşları ile gereken parayı toplayan Çelik, yaptırdıkları yürüteci minik Harun’a hediye etti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Tuba ve Emre Akıllı çiftinin oğlu Harun Akıllı, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Abdulmenaf Çelik’e sosyal medya aracılığıyla ulaşan baba Emre Akıllı, oğlunun yürüyebilmesi için yardım istedi. Ailenin talebini kırmayan Çelik, çocuğun yürüyebilmesi için 9 bin TL değerinde yürüteç üretilmesi gerektiğini öğrendi. Durumu arkadaşlarına açıklayan Çelik, bazı sponsorlarla birlikte 9 bin TL’yi topladı. Yürütecin üretilmesini sağlayan Abdulmenaf Çelik, daha sonra Mardin’e giderek yürüteci minik Harun’a hediye etti.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞIP YARDIM İSTEDİ

Yürütecin çocuğun gelişimine zarar vermemesi için uzmanlar tarafından yapıldığını söyleyen Abdulmenaf Çelik, “Mardin’deki ailemiz sosyal medya hesaplarından benim engelli hayvanlar için yaptığım yürüteçleri görmüş. Kendisi bana ulaşarak bir engelli oğlunun olduğunu ve böyle bir yürütece ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Bu yapılacak olan yürüteç biraz daha teknik ve ortopedik bir yürüteç olacağı için bu işin ehli olan insanların ve bu işi devamlı yapan insanların yapması gereken bir yürüteçti. Bize daha önce bize sponsor olan bazı arkadaşlarımızla bu konuyu paylaştık. Arkadaşlarımızın da desteğiyle bir yol aldık. Yürütecin bedeli olan 9 bin TL’yi topladıktan sonra şirket ile görüştük. Aile çocuğu Mardin’de bir sağlık ocağına götürüp, gerekli ölçüleri aldı. Bu aşamadan sonra yürüteç yapıldı ve çocuğa teslim edildi.” dedi.

FOTOĞRAFLI