Mardin’de yeni yılın ilk karı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de, 3 gündür sağanak ve sis etkili olurken, yeni yılın ilk karı, bugün yağdı.

Mardin genelinde son 3 gündür devam eden sağanak ve sis yerine bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yeni yılın ilk karıyla kaplanan yollarda tuzlama çalışması yaparken, sürücüler de hızlarını azaltarak, ilerlemek zorunda kaldı. Kar yağışıyla kayganlaşan yollarda kazalar da meydana geldi. Sabah erken saatlerde tezgah açan semt pazarcıları da teneke kutularda yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.

Ömerli ve Mazıdağı ilçelerinde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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